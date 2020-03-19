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Отмена соревнований из-за коронавируса

Турнир организации Нурмагомедова по ММА в Самаре пройдет без зрителей

Поединки организации GFC, почетным президентом которой является Хабиб Нурмагомедов, состоятся 21 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Турнир GFC по смешанным единоборствам (ММА) в Самаре пройдет без зрителей из-за опасности распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Александр Гурьянов.

Соревнования запланированы на 21 марта.

"Турнир пройдет без зрителей. Будет максимум десять боев", - сказал Гурьянов.

GFC - российская организация. Почетным президентом лиги является обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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