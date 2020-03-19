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Зимние олимпийские виды спорта

Роман Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в Сочи

Второе место занял Семен Павличенко, третьим стал Степан Федоров
Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров Пресс-служба Федерации санного спорта России
Описание
Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров
© Пресс-служба Федерации санного спорта России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роман Репилов стал чемпионом России по санному спорту 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России, Репилов по сумме двух заездов показал результат 1 минута 43,142 секунды.

Второе место занял Семен Павличенко (1.43,366), третьим стал Степан Федоров (1.43,852).

Чемпионат России по санному спорту стартовал 19 марта. В четверг также будут разыграны медали турнира в соревнованиях женщин и мужских экипажей саней-двоек. Первенство страны завершится в пятницу, 20 марта, когда будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и в мужских санях-двойках, а также в командной гонке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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