Роман Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в Сочи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роман Репилов стал чемпионом России по санному спорту 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России, Репилов по сумме двух заездов показал результат 1 минута 43,142 секунды.

Второе место занял Семен Павличенко (1.43,366), третьим стал Степан Федоров (1.43,852).

Чемпионат России по санному спорту стартовал 19 марта. В четверг также будут разыграны медали турнира в соревнованиях женщин и мужских экипажей саней-двоек. Первенство страны завершится в пятницу, 20 марта, когда будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и в мужских санях-двойках, а также в командной гонке.