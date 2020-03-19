Четыре российских штангистки прошли квалификационный отбор на Олимпиаду-2020

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Четыре российских тяжелоатлетки, включая неоднократную чемпионку мира Татьяну Каширину, могут претендовать на участие в Олимпиаде в Токио, так как имеют выполненный квалификационный норматив. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в связи с изменениями в соревновательном календаре согласилась с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) не продлевать квалификационный период и представила проект новой системы отбора на Игры в Токио. В настоящее время IWF ожидает комментария МОК, после чего известит о новом порядке квалификации национальные федерации и спортсменов.

"Кроме Татьяны Кашириной у нас есть еще в запасе три спортсменки, которые по итогам выступлений на квалификационных международных соревнованиях получили лицензии. Это Кристина Соболь, Кристина Новицкая и Ксения Пасхина. Мы уже подали заявку, в которой все эти фамилии есть", - отметил Аниканов.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, которое было принято в апреле 2018 года, сборная России из-за прошлых допинговых скандалов может выставить на Игры-2020 только двух штангистов (по одному - в мужском и женском турнирах).

"Выбор участницы Игр в Токио будет произведен ближе к самим соревнованиям, потому что никто не застрахован от травм и проблем со здоровьем. Но мы продолжаем надеяться, что перед Олимпиадой у нас появится шанс на дозаявку", - сказал главный тренер.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.