{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Четыре российских штангистки прошли квалификационный отбор на Олимпиаду-2020

Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа
Татьяна Каширина EPA/ANTONIO BAT
Описание
Татьяна Каширина
© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Четыре российских тяжелоатлетки, включая неоднократную чемпионку мира Татьяну Каширину, могут претендовать на участие в Олимпиаде в Токио, так как имеют выполненный квалификационный норматив. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в связи с изменениями в соревновательном календаре согласилась с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) не продлевать квалификационный период и представила проект новой системы отбора на Игры в Токио. В настоящее время IWF ожидает комментария МОК, после чего известит о новом порядке квалификации национальные федерации и спортсменов.

"Кроме Татьяны Кашириной у нас есть еще в запасе три спортсменки, которые по итогам выступлений на квалификационных международных соревнованиях получили лицензии. Это Кристина Соболь, Кристина Новицкая и Ксения Пасхина. Мы уже подали заявку, в которой все эти фамилии есть", - отметил Аниканов.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, которое было принято в апреле 2018 года, сборная России из-за прошлых допинговых скандалов может выставить на Игры-2020 только двух штангистов (по одному - в мужском и женском турнирах).

"Выбор участницы Игр в Токио будет произведен ближе к самим соревнованиям, потому что никто не застрахован от травм и проблем со здоровьем. Но мы продолжаем надеяться, что перед Олимпиадой у нас появится шанс на дозаявку", - сказал главный тренер.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренерские штабы сборных России по прыжкам на лыжах и двоеборью претерпят изменения
Прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы завершили сезон досрочно в начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС