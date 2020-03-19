Тренерские штабы сборных России по прыжкам на лыжах и двоеборью претерпят изменения

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерские штабы сборных России по прыжкам на лыжах и лыжного двоеборья ждут изменения в связи с неудачными результатами команд в минувшем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы завершили сезон досрочно в начале марта. Оставшиеся соревнования были отменены из-за распространения нового коронавируса. В общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина лучшими из россиян стали Евгений Климов (31-е место) и Софья Тихонова (16-е место). У двоеборцев Эрнест Яхин и Александр Пашаев очков не набрали.

"Учитывая итоги сезона, которые, в моем понимании, являются неудовлетворительными, я не исключаю изменений в тренерских штабах сборных, - сказал Дубровский. - В прыжках, может быть, они будут не столь кардинальными, речь идет больше об усилении штаба, а вот в двоеборье, где сезон получился хуже прошлого, ситуация сложнее".

"С учетом того, что начинается борьба за олимпийские лицензии, я не исключаю, что в двоеборье будут приняты кардинальные меры. Мы хорошо взаимодействуем и с Министерством спорта РФ, и с Олимпийским комитетом России, консультируемся с ними, чтобы они своими предложениями и советами помогли нам в этом вопросе. Очевидно, что уже этим летом значимость выступления на международных стартах возрастает", - продолжил он.

Глава федерации заметил, что прыгуны на лыжах с трамплина способны завоевать максимальное количество лицензий на Олимпиаду 2022 года в Пекине - по пять для мужской и женской команд. "У двоеборцев такой уверенности нет: в этом сезоне наш лидер Эрнест Яхин не попал даже в очковую зону на Кубке мира, поэтому ситуация нас беспокоит и тревожит. Безусловно, меры будут приняты", - отметил он.

Главным тренером мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина является Евгений Плехов, сборную России по лыжному двоеборью с прошлого сезона курирует чемпион мира по лыжным гонкам Михаил Ботвинов.