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ММА

Российский боец Антигулов проведет бой с бразильцем Абреу на турнире UFC

Поединок состоится 13 июня

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов проведет бой с бразильцем Клидсоном Абреу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 13 июня. Об этом ТАСС сообщили в команде Абреу.

"Абреу проведет бой с Антигуловым 13 июня", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что турнир UFC пройдет 13 июня в Нур-Султане. Турнир должен возглавить поединок между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом.

В послужном списке 33-летнего Антигулова 20 побед (19 досрочно), 6 поражений. В активе 27-летнего Абреу 15 побед (14 досрочно), 4 поражения.

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