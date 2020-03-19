Российский боец Антигулов проведет бой с бразильцем Абреу на турнире UFC

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов проведет бой с бразильцем Клидсоном Абреу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 13 июня. Об этом ТАСС сообщили в команде Абреу.

"Абреу проведет бой с Антигуловым 13 июня", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что турнир UFC пройдет 13 июня в Нур-Султане. Турнир должен возглавить поединок между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом.

В послужном списке 33-летнего Антигулова 20 побед (19 досрочно), 6 поражений. В активе 27-летнего Абреу 15 побед (14 досрочно), 4 поражения.