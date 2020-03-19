Агапитов: досрочное завершение отбора на ОИ не отразится на сборных РФ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о досрочном завершении квалификационного отбора на Олимпиаду в Токио никак не отразится на сборных России. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в связи с изменениями в соревновательном календаре согласилась с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) не продлевать квалификационный период и представила проект новой системы отбора на Игры в Токио. В настоящее время IWF ожидает комментария МОК, после чего известит о новом порядке квалификации национальные федерации и спортсменов.

"Решением исполкома IWF период квалификации к Олимпиаде-2020 сокращен и закончится 31 марта, это связано с переносом чемпионатов всех континентов из-за ситуации с коронавирусом. Наша команда никак от этого не пострадает. Дальновидность руководства ФТАР и тренерского штаба обеспечили достаточное количество квалификационных стартов претендентам заблаговременно, не откладывая на последний момент", - заметил Агапитов.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, которое было принято в апреле 2018 года, сборная России из-за прошлых допинговых скандалов может выставить на Игры-2020 только двух штангистов (по одному - в мужском и женском турнирах).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.