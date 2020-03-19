Афины передали Токио олимпийский огонь для Игр-2020 при пустых трибунах

АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Греция передала организаторам Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на церемонии, которая проходит в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Церемония транслируется греческим государственным телевидением ERT.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, член МОК Спирос Капралос получил олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его 12 марта при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии. После этого он передал огонь представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. С этого момента олимпийский огонь начнет свой путь в Токио.

Из-за мер против распространения в Греции коронавируса церемонию проводят без зрителей и аккредитованных на это событие местных журналистов. На нее допущены лишь несколько репортеров, которые прилетели вместе с небольшой японской делегацией.

Прибытие огня из Греции в Японию произойдет 20 марта. В Японии эстафета стартует 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.