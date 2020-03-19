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Олимпиада-2020 в Токио

Чепик: российские пловцы защищены от коронавируса при подготовке к отбору на Олимпиаду

Турнир должен был пройти с 3 по 10 апреля в Казани

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ведущие российские пловцы при подготовке к чемпионату страны, который станет главным отборочным этапом на Олимпийские игры, защищены от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат России по плаванию должен был пройти с 3 по 10 апреля в Казани, однако в указанные сроки город не сможет принять соревнования, которые могут быть перенесены в другое место. Турнир будет главным отборочным турниром на Игры 2020 года в Токио. Ведущие пловцы готовятся к турниру на подмосковной базе "Озеро Круглое".

"В условиях сбора на "Озере Круглом" все строго: врач измеряет температуру несколько раз в день, ведется постоянный мониторинг, на КПП строгий режим. Если ты вышел за территорию, то на обратном пути тебе тоже измеряют температуру", - сказал Чепик.

"Все под контролем, все средства дезинфекции есть. Нормально, спокойно работаем, нет ощущения, что находимся на особом положении. Все нормально, все здоровы", - отметил он.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.

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Олимпиада-2020 в Токио
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