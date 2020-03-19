Богданов и Медведев стали чемпионами России в соревнованиях саней-двоек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли первое место чемпионами России по санному спорту 2020 года в соревнованиях экипажей. Соревнования проходят в Сочи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России, Богданов и Медведев по сумме двух заездов показали результат 1 минута 39,755 секунды. Второе место заняли Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.39,835), третьими стали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (1.39,874).

Ранее чемпионом страны в мужских одиночных санях стал Роман Репилов, серебро досталось Семену Павличенко, бронза - Степану Федорову. В женском турнире победила Екатерина Катникова, второе место заняла Татьяна Иванова, третье - Виктория Демченко.

В пресс-службе добавили, что всего в соревнованиях принимают участие 37 спортсменов из шести регионов страны. Чемпионат в Сочи проходит без зрителей.

Первенство страны завершится в пятницу, 20 марта, когда будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и в мужских санях-двойках, а также в командной гонке.