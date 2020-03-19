{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Занятия в спортивных школах Татарстана приостановлены из-за коронавируса

Сами объекты не закрываются, пауза будет использована, в частности, для проведения профилактических и ремонтных работ

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана ввели временные на ограничения на занятия в спортивных школах в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ подписал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщила журналистам в четверг пресс-служба ведомства.

"Согласно приказу, с 19 марта 2020 года до особого распоряжения физкультурные спортивные учреждения, осуществляющие подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, приостанавливают посещение учреждений всеми категориями граждан, в том числе приостанавливают тренировочные и секционные занятия с детьми и взрослыми. Также с 19 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Республики Татарстан переносится проведение международных, всероссийских и республиканских спортивных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, речи даже о временном закрытии спортивных объектов не идет, они продолжат свою работу. В этот период для ледовых дворцов, бассейнов и других спортивных объектов появляется возможность для проведения ежегодных обязательных профилактических и ремонтных работ. Министр попросил спортивную общественность Татарстана и всех любителей физкультуры и спорта с пониманием отнестись к этим мерам.

"Безусловно, это вынужденная мера, но в нынешних условиях она необходима. Приоритет работы министерства, правительства республики на сегодняшний день - недопущение распространения коронавируса, сохранение безопасности и здоровья наших жителей. Мы выступаем в первую очередь за здоровье нации и, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, считаем решение временно приостановить и перенести все мероприятия необходимым", - отметил Леонов.

В то же время отмечается, что тренировочный процесс временно можно будет продолжить в домашних условиях. Ведомство рекомендует главам муниципалитетов республики с 19 марта до особого распоряжения перенести проведение муниципальных спортивных массовых мероприятий, отменить посещение муниципальных учреждений спорта всеми категориями граждан, в том числе приостановить тренировочные и секционные занятия с детьми и взрослыми.

Ранее по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим. Он предполагает проведение спортивных матчей без зрителей и другие ограничения сроком на месяц - до 15 апреля.

Теги
ТатарстанОтмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Отбор к Олимпийским играм в синхронном плавании пройдет с 30 апреля по 3 мая
Ранее соревнования были перенесены на неопределенный срок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС