Занятия в спортивных школах Татарстана приостановлены из-за коронавируса

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана ввели временные на ограничения на занятия в спортивных школах в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ подписал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщила журналистам в четверг пресс-служба ведомства.

"Согласно приказу, с 19 марта 2020 года до особого распоряжения физкультурные спортивные учреждения, осуществляющие подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, приостанавливают посещение учреждений всеми категориями граждан, в том числе приостанавливают тренировочные и секционные занятия с детьми и взрослыми. Также с 19 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Республики Татарстан переносится проведение международных, всероссийских и республиканских спортивных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, речи даже о временном закрытии спортивных объектов не идет, они продолжат свою работу. В этот период для ледовых дворцов, бассейнов и других спортивных объектов появляется возможность для проведения ежегодных обязательных профилактических и ремонтных работ. Министр попросил спортивную общественность Татарстана и всех любителей физкультуры и спорта с пониманием отнестись к этим мерам.

"Безусловно, это вынужденная мера, но в нынешних условиях она необходима. Приоритет работы министерства, правительства республики на сегодняшний день - недопущение распространения коронавируса, сохранение безопасности и здоровья наших жителей. Мы выступаем в первую очередь за здоровье нации и, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, считаем решение временно приостановить и перенести все мероприятия необходимым", - отметил Леонов.

В то же время отмечается, что тренировочный процесс временно можно будет продолжить в домашних условиях. Ведомство рекомендует главам муниципалитетов республики с 19 марта до особого распоряжения перенести проведение муниципальных спортивных массовых мероприятий, отменить посещение муниципальных учреждений спорта всеми категориями граждан, в том числе приостановить тренировочные и секционные занятия с детьми и взрослыми.

Ранее по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим. Он предполагает проведение спортивных матчей без зрителей и другие ограничения сроком на месяц - до 15 апреля.