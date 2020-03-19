Чемпионат России по вольной борьбе перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе, который должен был пройти в Улан-Удэ, перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Турнир должен был пройти с 22 по 27 апреля.

"Безопасность людей превыше всего, было принято решение перенести предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе на неопределенный срок", - сказал первый вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек.