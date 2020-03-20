Сильная лига — сильная сборная. 12 лет назад было объявлено об образовании КХЛ

В марте 2008 года на внеочередном исполкоме Федерация хоккея России (ФХР) передала права на проведение открытого чемпионата страны Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). С тех пор российские хоккеисты одержали четыре победы на чемпионатах мира, а в 2018 году впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами. Сразу после распада СССР была создана Межнациональная хоккейная лига (МХЛ), в которую помимо 19 команд из России вошли две команды из Казахстана и по одной — из Белоруссии, Латвии и Украины. Турнир, в котором, в частности, определялся чемпион России, проводился до 1996 года. По два раза чемпионом лиги становились московское "Динамо" и тольяттинская "Лада", "Динамо" три раза выигрывало Кубок МХЛ и однажды — "Лада". Затем все иностранные команды разошлись по своим чемпионатам, а в России была создана Суперлига.

Позднее на тот момент глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов предложил идею единой лиги на постсоветском пространстве. Он хотел создать лигу, которая будет независима от национальных федераций, а также сможет стать коммерчески успешной. "Идея родилась в 2003 году, тогда я представил Владимиру Владимировичу проект Евроазиатской хоккейной лиги (ЕАХЛ) и по-прежнему считаю, что это название более правильное, чем Континентальная хоккейная лига. Владимир Владимирович просил, по возможности, создать условия для объединения спорта на постсоветском пространстве. На одной из встреч я предложил президенту проект создания хоккейной лиги, и Владимир Владимирович предложил его лидерам стран СНГ", — рассказал Фетисов ТАСС. "Этот проект им понравился, и Владимир Владимирович попросил меня в ближайшее время слетать в Казахстан на встречу с Нурсултаном Абишевичем (Назарбаев — президент Казахстана с 1990 по 2019 год — прим. ТАСС). Через неделю на встрече с Назарбаевым мы согласовали многие детали и положения", — вспомнил Фетисов.​ Борьба с ФХР Предполагалось запустить проект в сезоне-2005/06, этому предшествовало большое совещание. Но тогда реализовать его не удалось, несмотря на то, что идею создания новой лиги поддержали лидеры Белоруссии, Казахстана и Украины. Мотивом был уход от внутренних чемпионатов. Чтобы влиять на внешний мир, нужно было создать независимую структуру по аналогу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где можно было бы защитить права игроков. ​

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Были и противники проекта, такие как Валерий Шанцев и президент Федерации хоккея России (ФХР) на тот момент Александр Стеблин. Федерация не хотела отдавать власть, и самостоятельная структура им была невыгодна. "Леонид Тягачев (президент Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 годы — прим. ТАСС) просто не понимал, что мы делаем. Он сказал, чтобы до Олимпийских игр в Турине мы ничего не меняли, хотя на создание лиги Олимпиада никак не влияла, так как в ней, в основном, участвовали игроки НХЛ", - сказал Фетисов. ​ "По своему потенциалу мы могли выиграть Олимпиаду, но остались без медалей. И после Олимпийских игр я обратился к Владимиру Владимировичу с предложением сменить руководство федерации и ее президента, которые мешали развитию хоккея в стране. Я предложил на пост ФХР кандидатуру Игоря Ларионова, с чем Владимир Владимирович согласился".

По словам Фетисова, смысл в совмещении на тот момент был, чтобы все правильно отстроить и не было никакого конфликта. "Федерация бы занималась развитием хоккея, как это происходит во всем мире, а Евроазиатская лига занималась бы соревнованиями, налаживала отношения с соседними странами, проводила бы политику спортивной дипломатии. Мы к этому были готовы, но, к сожалению, профессор (как называли Ларионова — прим. ТАСС) не увидел в этом перспективу. Сначала он попросил каких-то гарантий, а потом отказался и решил заняться винным бизнесом. Я его предупреждал, что такой возможности больше не будет ни для него, ни для нашего хоккея", - отметил Фетисов. ​ Рождение КХЛ На пост президента ФХР пришел Владислав Третьяк. Март 2008 года стал точкой отсчета в истории нового проекта. Федерация хоккея России в лице Третьяка передала права на проведение чемпионата России новой лиге сроком на три года. 21 марта после внеочередного исполкома ФХР, на котором присутствовали и представители новой лиги, все спорные моменты, которых до этого было предостаточно, удалось урегулировать. "На исполкоме мы обменялись мнениями и единогласно проголосовали за передачу КХЛ прав на проведение Открытого чемпионата России сроком на три года. Все вопросы по легионерам, вратарям, с которыми у нас были связаны все разногласия, решены. Теперь мы будем работать вместе и думать, чтобы новая лига действительно все сделала для того, чтобы наша сборная выступала на самом высоком уровне", — сказал Третьяк после выхода из зала проведения исполкома.

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"Несмотря на то что в работе над запуском КХЛ участвовали руководители крупных корпораций и представители правительства, Федерация хоккея России до последнего сопротивлялась, и насколько я помню, на заседании исполкома она планировала это решение [о передаче прав] не одобрить. Но потом произошло нечто, о котором еще рано говорить, что поменяло подход ФХР. И надо отдать должное Владиславу Третьяку, что он осознал бесполезность сопротивления потоку, и исполком федерации проголосовал за передачу прав. Это позволило запустить не только чемпионат КХЛ, но и чемпионат России", — отметил в беседе с ТАСС первый президент КХЛ Александр Медведев. Одновременно лига получила статус официального международного соревнования. Президентом стал Медведев, а Фетисов получил должность председателя совета директоров. В проекте воплотились почти все идеи, предлагаемые для лиги ЕАХЛ: участие изначально клубов СНГ, а далее и Западной Европы; драфт юниоров, деление на именные дивизионы и конференции, именной кубок, жесткие требования к клубам по инфраструктуре, серии плей-офф до четырех побед. Серьезным отличием от проекта ЕАХЛ являлось лишь то, что в ЕАХЛ планировалось изначально брать избранные клубы Суперлиги, в КХЛ же вошли все клубы, представленные в том турнире. "Я мог стать президентом КХЛ, но сказал, что у нас есть договоренность с Медведевым, что мы все будем делать вместе, и этот пост я уступил добровольно, — отметил Фетисов. — Да, Александр Иванович молодец, но мы говорим о стратегии. Если говорить о закладывании фундамента, связанного с развитием лиги на будущее, как инструмента роста всех клубов, то этот фундамент не был заложен так, как было нужно. Это все мы видим сейчас по прошествии времени".​

Было создано четыре дивизиона, которые получили имена легенд советского хоккея: Анатолия Тарасова, Аркадия Чернышева, Всеволода Боброва и Валерия Харламова. А вот конференций в первом сезоне не было. Команды решили разделить не по географическому признаку, а по их силе. Регламент был принят 21 апреля, утвержден лигой и ФХР, а чуть ранее в столичной галерее искусств Зураба Церетели состоялась жеребьевка 24 участников первого чемпионата КХЛ по дивизионам. Из зарубежных команд в лигу вошли казахстанский "Барыс", а также минское и рижское "Динамо". Договор с НХЛ и Кубок Гагарина Одним из главных вопросов, которые сразу предстояло решить новой лиге, стали взаимоотношения с НХЛ. 10 июля 2008 года в Цюрихе между представителями Национальной хоккейной лиги и КХЛ было заключено джентльменское соглашение о взаимном уважении контрактов. Это случилось после того, как нападающий Александр Радулов решил перейти в "Салават Юлаев", имея действующее соглашение с клубом НХЛ. В Северной Америке предположили, что и другие российские звезды могут решить вернуться на родину, имея контракты в НХЛ. Трансферный договор был разработан позже, однако заключение такого соглашения между лигами было прорывом. 15 июля меморандум об уважении контрактов между НХЛ и КХЛ был одобрен президентами клубов и руководством лиги.

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Сразу после создания новой лиги встал вопрос о названии главного трофея, за который будут бороться клубы. Сперва возникла идея назвать трофей Кубком чемпионов КХЛ, однако ее сразу отвергли. Лига решила пойти по пути НХЛ, назвав кубок в честь известного человека не из мира спорта. Специалист по статистике Владимир Жидков предложил идею назвать трофей Кубком Гагарина в честь первого космонавта. Он мотивировал это тем, что имя космонавта никак не политизировано и устраивало всех. К тому же сам Гагарин дружил с хоккеистами. Идея дошла до Медведева и вскоре была принята. Огромным плюсом для продвижения лиги стал и приезд звезды мирового хоккея чеха Яромира Ягра. Он подписал контракт с омским "Авангардом", за который выступал в локаутном сезоне-2004/05. Лига хорошо использовала его в рекламных роликах. Перед началом трансляции каждого матча можно было услышать фразу чеха с приятным акцентом, ставшую знаменитой: "Выиграть Кубок Гагарина скоро будет почетнее, чем Кубок Стэнли". С 2009 года был введен и драфт КХЛ, который позднее переименовался в ярмарку. Процесс заключался в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам лиги. В 2017 году КХЛ исключила ярмарку из регламента. Еще одним новшеством КХЛ стала идея разыгрывать Кубок Открытия в первом матче сезона. В борьбе за первый титул сошлись победитель Суперлиги "Салават Юлаев" и финалист ярославский "Локомотив". "Салават" выиграл тот матч со счетом 4:1. Позднее Кубок Открытия начал разыгрываться между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата и стал по статусу похож на футбольный Суперкубок. В 2011 году матч на Кубок Открытия между победителем предыдущего сезона "Салаватом Юлаевым" и финалистом "Атлантом" не был доигран из-за случившейся в этот день авиакатастрофы, в результате которой погибли все члены команды ярославского "Локомотива".

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Сразу же после образования КХЛ сборная России одержала две победы подряд на чемпионатах мира — в 2008 и 2009 годах. Россиянам не удавалось выиграть этот титул с 1993 года. Главный девиз "Сильная лига — сильная сборная" начал оправдываться. Руководство ФХР было довольно. За время проведения КХЛ российские хоккеисты выигрывали мировое первенство еще дважды (2012, 2015), а в 2018 году стали олимпийскими чемпионами. Состав той команды полностью состоял из игроков, представляющих клубы КХЛ. "Это событие, которое не только запустило лигу, но и позволило переломить многие негативные тенденции в развитии нашего хоккея. Неслучайно вслед за этим последовали и две наши победы на чемпионатах мира, которых долго не было. В какой-то момент эти отношения могли сложиться по-другому. Федерации надо было по-настоящему заниматься тем, чем она должна была заниматься", — отметил Медведев. Расширение географии КХЛ Начиная с сезона-2009/10 в лигу стали вступать другие клубы. Место исключенного из чемпионата воскресенского "Химика" занял "Автомобилист" из Екатеринбурга. В 2010 году клуб "Югра", чемпион Высшей лиги в сезонах-2008/09 и 2009/10, вошел в состав участников КХЛ. Из-за финансовых проблем лигу была вынуждена покинуть "Лада". После объединения с московским "Динамо" был распущен ХК МВД. 9 мая 2011 года в Братиславе состоялся специальный брифинг, на котором Медведев официально объявил о вступлении в лигу словацкого "Лева" из Попрада начиная с сезона-2011/12. В связи с трагедией 7 сентября отказался от участия в чемпионате "Локомотив". Сезон-2011/12 клуб провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В сезоне-2012/13, помимо возобновившего участие "Локомотива", в лигу вошли братиславский "Слован" и "Донбасс" из Донецка, который в предыдущем сезоне выступал в Высшей лиге. "Лев" перебазировался из Попрада в столицу Чехии Прагу, однако при этом он не стал преемником словацкого клуба. В сезоне-2013/14 в КХЛ вступили два клуба: "Адмирал" из Владивостока и хорватский "Медвешчак". В сезоне-2014/15 в КХЛ вернулась "Лада", а также вступили "Йокерит" из Хельсинки и хоккейный клуб "Сочи". В этом же сезоне лигу покинули "Лев", "Донбасс" и "Спартак". В сезоне-2015/16 в КХЛ вернулся "Спартак", но покинул лигу "Атлант". В сезоне-2016/17 в КХЛ вступил китайский "Куньлунь". В 2012 году из КХЛ ушел Фетисов, а спустя два года Медведева на посту президента сменил Дмитрий Чернышенко. "Из КХЛ я ушел, потому что Александр Иванович занялся своей стратегией развития, практически ничего не согласовывал, что противоречило моему видению дальнейшего развития лиги. И по дороге в Ригу на Матч звезд у нас с ним состоялся разговор, где я ему сообщил, что я ухожу из лиги, и одновременно предупредил его, что если он не поменяет свой подход к развитию лиги, то потеряет свое место. Я тогда ему сказал, что обид никаких нет, обо всем я объявлю на пресс-конференции", — рассказал Фетисов. ​ Основным мотивом назначения Чернышенко вместо Медведева в 2014 году была необходимость перемирия между лигой и ФХР. У Медведева в последние годы управления были разногласия с федерацией. В частности, первый президент КХЛ выступал против пауз на Евротур и подумывал о смягчении лимита на легионеров (не более пяти иностранцев в заявке на матч). Чернышенко удалось найти общий язык с ФХР.

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Также Медведевым были недовольны некоторые болельщики и высокопоставленные лица из-за того, что он продвигал интересы СКА и совмещал посты президентов в петербургском клубе и лиге. "По поводу совмещения постов я и тогда говорил, что я работаю в СКА, чтобы досконально знать клубные механизмы и процедуры. А насчет тех обвинений, которые были в мой адрес, посмотрите на итоги первых розыгрышей, и увидите, что СКА за то время ни разу не взял Кубок Гагарина. На том этапе был заложен очень серьезный фундамент, который позволил КХЛ двигаться дальше, не теряя свой высокий уровень. Хотел бы отметить, что после моего ухода с поста президента и занимаясь в совете директоров молодежным хоккеем, я могу назвать многие вещи положительными", — отметил Медведев. КХЛ при Чернышенко Чернышенко возглавил лигу в ноябре 2014 года и ввел рейтинг эффективности клубов. Он формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплат заработной платы, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка. На основе рейтинга клубов происходило сокращение числа участников лиги. В сезоне-2016/17 в состав КХЛ входили 29 клубов, при этом средний уровень был невысок. Впервые оценка деятельности клубов была представлена совету директоров 24 мая 2017 года. По итогам рейтинга из лиги был исключен новокузнецкий "Металлург", а загребский "Медвешчак", испытывающий финансовые проблемы, вышел из состава участников добровольно. Спустя год по итогам рейтинга из КХЛ были исключены "Лада" и "Югра", а в прошлом сезоне по тем же причинам, что и "Медвешчак", КХЛ покинул "Слован". Рейтинг помог не только исключить неэффективные клубы, но и мотивировать другие на развитие. При Чернышенко КХЛ начала проводить выставочные матчи в Европе, в текущем сезоне команды лиги посетили швейцарский Давос, а в предыдущем — Цюрих и Вену. Также при нем впервые в лиге между клубами стали распределяться доходы от телевидения. Это было сделано по итогам сезона-2014/15, доходы тогда составили 114 млн рублей. В течение пяти лет они постоянно росли, и по итогам сезона-2018/19 клубам от реализации телеправ было перечислено 419 млн рублей.

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Одним из главных революционных решений Чернышенко в КХЛ является внедрение жесткого потолка зарплат для клубов. Лига установила его с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение — 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф — 30%. Помимо потолка зарплат, начиная с сезона-2020/21 будет введен жесткий пол зарплат, ограничивающий минимальную сумму зарплатной ведомости клубов. Он составит 30% от потолка зарплат. Планка будет подниматься поэтапно. В сезоне-2021/22 он составит 35% от потолка (315 млн рублей), в сезоне-2022/23 — 45% (400 млн рублей), в сезоне-2023/24 — 50% (450 млн рублей). За несоблюдение пола заработных плат предусмотрены санкции. Первое и второе нарушения — финансовые санкции, при третьем — недопуск к чемпионату. 21 января 2020 года Чернышенко был назначен вице-премьером РФ, а пост президента КХЛ с 14 февраля занял Алексей Морозов. Долгое время он в качестве форварда выступал за "Крылья Советов", в НХЛ, а вернувшись в Россию, стал чемпионом Суперлиги и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также Морозов дважды выигрывал чемпионат мира, а в 2010 году нес российский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Ванкувере, много лет в сборной России он был капитаном. После завершения карьеры игрока Морозов стал управляющим директором Молодежной хоккейной лиги и президентом "Крыльев Советов", воспитанником которого он является. Новый глава лиги сразу же отметил, что не собирается принимать необдуманных революционных решений и будет следовать фундаменту и стратегии, которые были заложены его предшественниками.

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