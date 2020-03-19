Федерация велосипедного спорта отменила чемпионат России из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отменила все соревнования с 21 марта, в том числе чемпионат России в Майкопе по велоспорту на шоссе, по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФВСР.

Гонки чемпионата России в Майкопе должны были пройти 1-2 апреля и 20-21 апреля. В заявлении ФВСР отмечается, что в дальнейшем может быть принято решение о проведении соревнований в другие сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек.