{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Все соревнования под эгидой Международной федерации каноэ отложены

В конце мая в Дуйсбурге был запланирован Кубок мира, который является отборочным на Олимпийские игры 2020 года
Описание
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 19 марта. Все соревнования под эгидой Международной федерации каноэ (ICF), которые должны были пройти до конца мая, отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ICF.

На это время был запланирован Кубок мира в немецком Дуйсбурге (21-24 мая), который является отборочным турниром на Олимпийские игры 2020 года. Отмечается, что решение о сроках проведения турнира примут к концу апреля. Отменены также континентальные квалификационные соревнования, в том числе на Паралимпийские игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения, умер один человек.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Тихомиров: российские сноубордисты могут провести предсезонные сборы на Кавказе
Глава федерации отменил, что на время ситуации с коронавирусом спортсмены должны сами контролировать свою подготовку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС