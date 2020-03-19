Все соревнования под эгидой Международной федерации каноэ отложены

ТАСС, 19 марта. Все соревнования под эгидой Международной федерации каноэ (ICF), которые должны были пройти до конца мая, отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ICF.

На это время был запланирован Кубок мира в немецком Дуйсбурге (21-24 мая), который является отборочным турниром на Олимпийские игры 2020 года. Отмечается, что решение о сроках проведения турнира примут к концу апреля. Отменены также континентальные квалификационные соревнования, в том числе на Паралимпийские игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения, умер один человек.