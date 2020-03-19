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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах может пройти осенью

По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, перенос чемпионатов России не должен отразиться на формировании сборных команд в следующем сезоне

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпионаты России по параллельным дисциплинам сноуборда и сноуборд-кроссу состоятся после нормализации ситуации с распространением коронавируса, соревнования могут пройти осенью. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Чемпионат России по параллельным дисциплинам должен был пройти в Красноярске 17-23 марта, но был перенесен на 30 марта - 4 апреля, в эти же даты должен был состояться чемпионат России по сноуборд-кроссу. В среду Министерство спорта РФ рекомендовало отменить все спортивные соревнования на территории России с 21 марта до дальнейшего уведомления.

"Мы не отменили, но перенесли чемпионат России, Минспорт проинформирует нас, когда ситуация нормализуется, и тогда будет принято решение о проведении этих соревнований. Возможно, турниры пройдут в Красноярске, как и планировалось. Пока конкретики нет, это может быть и через три месяца, и осенью, и даже зимой. Но точно не в апреле, многие команды вернулись из Европы и сейчас находятся на карантине", - сказал Тихомиров.

"Трассы в Красноярске в идеальном состоянии, поэтому очень обидно, что чемпионат пришлось перенести. Там сейчас тепло днем, а ночью морозы, очень комфортная погода для соревнований", - добавил собеседник агентства.

По словам Тихомирова, перенос чемпионатов России по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу не должен отразиться на формировании сборных команд в следующем сезоне. В марте прошли чемпионаты России по хафпайпу, слоупсталу и биг-эйру.

"В акробатических дисциплинах у нас все соревнования прошли по графику - и чемпионат России, и первенство. Это основные старты, по результатам которых происходит отбор в национальную команду, - отметил Тихомиров. - В других видах более-менее все прозрачно, молодежь, которая должна себя проявить, уже видна".

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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