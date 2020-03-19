Футболисты мёнхенгладбахской "Боруссии" откажутся от зарплаты в пользу сотрудников клуба

ТАСС, 19 марта. Футболисты мёнхенгладбахской "Боруссии" предложили частично отказаться от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Боруссия" стала первым клубом, в котором игроки добровольно предложили пожертвовать часть своей зарплаты. В среду Германский футбольный союз заявил, что сборная страны пожертвует €2,5 млн для борьбы с кризисом. По данным Bild, в футбольной индустрии Германии в настоящее время занято около 56 тыс. человек.

"Игроки знают, что происходит, и подумали о сложившейся ситуации, - сказал директор по финансам "Боруссии" Стефан Шипперс. - Команда предложила отказаться от зарплаты, если это поможет клубу и сотрудникам. Цель мёнхенгладбахской "Боруссии" в том, чтобы пережить этот кризис, вызванный коронавирусом, без сокращения рабочих мест".

"Боруссия" из Мёнхенгладбаха занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков в 25 матчах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, более 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования.