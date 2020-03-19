Союз биатлонистов Сербии больше не заинтересован в переходе россиянки Аввакумовой

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов Сербии больше не заинтересован в том, чтобы россиянка Екатерина Аввакумова получала спортивное гражданство страны. Об этом ТАСС сообщил президент организации Велимир Вукадин.

Аввакумова решила перейти в сербскую сборную перед началом минувшего сезона. С 2017 года она выступала за команду Южной Кореи. Сербская и южнокорейская национальные федерации согласовали переход, однако Международный союз биатлонистов (IBU) заблокировал его, поскольку спортсменка не доказала тесной и надежной связи с Сербией.

"Мы не поддерживаем никаких контактов с Аввакумовой, с ней не связывался ни один из сотрудников Союза биатлонистов Сербии, - сказал Вукадин. - Она покинула Сербию несколько месяцев назад и после этого не связывалась с нами".

"Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне", - добавил он.

На чемпионате мира 2017 года Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Южной Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Игр 2018 года, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.

Аввакумова родилась в Великом Устюге, ей 29 лет. Она является серебряным призером Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.