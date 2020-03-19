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Футбол в России

Результаты анализов ФК "Зенит" на коронавирус показали отрицательный результат

Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля

ТАСС, 19 марта. Футболисты петербургского клуба "Зенит" сдали анализы на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено. Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва: тренировки были приостановлены в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги", - говорится в заявлении клуба.

Чемпионат России, в котором после 22 туров с 50 очками лидирует "Зенит", был приостановлен до 10 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и признана пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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Российский футбол
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