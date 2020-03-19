Результаты анализов ФК "Зенит" на коронавирус показали отрицательный результат

ТАСС, 19 марта. Футболисты петербургского клуба "Зенит" сдали анализы на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено. Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва: тренировки были приостановлены в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги", - говорится в заявлении клуба.

Чемпионат России, в котором после 22 туров с 50 очками лидирует "Зенит", был приостановлен до 10 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и признана пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.