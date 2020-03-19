Крымский футбольный союз перенес три тура чемпионата и полуфиналы кубка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Три тура чемпионата Крыма по футболу и полуфинальные матчи Кубка Крыма перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Крымского футбольного союза (КФС).

Отмечается, что о возобновлении игр будет сообщено дополнительно. Решение принято на основании приказа Минспорта РФ об отмене или переносе спортивных соревнований на территории РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, указов главы Крыма и врио губернатора Севастополя о введении режима повышенной готовности.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.