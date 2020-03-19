Тихомиров: российские сноубордисты могут провести предсезонные сборы на Кавказе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) рассмотрит возможность проведения тренировочных сборов национальных команд на спортивных базах на Кавказе. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава ФСР Денис Тихомиров.

"Не форсируем подготовку команд к следующему сезону, так что надеемся, что к началу тренировочных сборов ситуация с вирусом уже разрешится. Если этого не произойдет, то будем ориентироваться на те базы, которые есть в ведении Минспорта, будем уделять больше внимания индивидуальной подготовке, - отметил Тихомиров. - Если нас переведут на подготовку внутри России, то будем искать возможность тренировок на Кавказе, где есть снег, на базах "Юг-спорта".

"Сейчас спортсменам нужно следить за своей функциональной подготовкой. Каждый из них - профессионал, который должен уметь сам себя мотивировать. И не терять, а приумножать форму", - добавил собеседник агентства.

Из-за распространения коронавируса в Европе были отменены несколько этапов Кубка мира завершившегося сезона, многие горнолыжные курорты закрыты. В России на неопределенный срок перенесли чемпионаты России по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, более 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования.