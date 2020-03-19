{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре шахматного турнира претендентов

Партии четвертого тура состоятся 21 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Кирилл Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в партии третьего тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В другой партии Аниш Гири из Нидерландов белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Партии Дин Лижэнь (Китай) - Фабиано Каруана (США) и Александр Грищук (Россия) - Ван Хао (Китай) продолжаются.

На эту тему
Непомнящий и Грищук сыграли вничью во втором туре шахматного турнира претендентов

Партии четвертого тура состоятся 21 марта.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Лучший снайпер плей-офф КХЛ Хартикайнен вернется в Россию в случае продолжения сезона
КХЛ 17 марта приостановила сезон до 10 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС