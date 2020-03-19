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Допинг в спорте

Сокращение соревновательного тестирования не отразится на качестве допинг-контроля РУСАДА

По словам заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, забота о здоровье спортсменов и сотрудников агентства является для нее первоочередной задачей в текущей ситуации
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вынужденное сокращение программы соревновательных тестирований никак не отразится на тщательности допинг-контроля спортсменов, живущих на территории России. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

С середины марта в России из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, отменены практически все спортивные соревнования.

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"РУСАДА и в этих весьма неблагоприятных условиях намерено сделать все от себя зависящее, чтобы допинг-контроль на территории России не ослабевал. Но очевидно, что с отменой турниров количество соревновательных тестирований значительно уменьшится. Что касается внесоревновательных тестов, то мы будем следовать заранее составленному плану", - подчеркнула Пахноцкая.

"Будет ли увеличено количество внесоревновательных тестирований? Не вижу в этом большого смысла, потому что РУСАДА уже давно предпочитает брать не количеством, а качеством. Хотя я предвижу определенные проблемы после того, как спортсмены покинут базы и разъедутся по домам", - продолжила собеседница ТАСС.

Пахноцкая отметила, что забота о здоровье спортсменов и сотрудников РУСАДА является для нее первоочередной задачей в текущей ситуации. "Мы призываем соблюдать карантин и предпринимать все меры предосторожности", - заключила заместитель генерального директора агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Теги
РоссияДопинг
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