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Распространение коронавируса нового типа

Встреча исполкома Европейской ассоциации студенческого спорта отменена из-за коронавируса

Заседание планировалось провести в Белграде 3-4 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA) отменено из-за распространения коронавируса, мероприятие должно было пройти в Белграде. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный секретарь Российского студенческого спортивного союза, член исполкома EUSA Дмитрий Киселев.

Заседание исполкома EUSA планировалось провести 3-4 апреля. В Белграде с 12 по 25 июля должны пройти Европейские студенческие игры.

"Получили официальное информационное письмо от руководства EUSA, заседание исполкома отменено из-за ситуации с коронавирусом. Пока нет четкого понимания, когда оно состоится, - отметил Киселев. - Что касается Европейских игр, то EUSA пока не принимала решения об их отмене, в календаре они значатся. Но мы продолжаем мониторить общую ситуацию с коронавирусом, исполком организации должен будет собраться, может быть удаленно, чтобы обсудить вопрос проведения Европейских студенческих игр".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Распространение коронавируса нового типа
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