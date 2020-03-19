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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы группы Тутберидзе прекратили тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

Жалоб на состояние здоровья от фигуристов не поступало
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе приостановили централизованные тренировки на катке "Хрустальный" до 12 апреля из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра спорта и образования "Самбо-70".

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В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер безопасности в столице в связи с пандемией коронавируса, согласно которым любые массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек попадают под запрет, а государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. В среду Министерство спорта РФ рекомендовало ограничить работу спортивных организаций, осуществляющих подготовку детей, до 10 апреля.

"Мы исполняем указ мэра Москвы и временно приостанавливаем тренировки с 21 марта по 12 апреля", - сказали ТАСС в пресс-службе.

При этом собеседник агентства уточнил, что жалоб на состояние здоровья от фигуристов не поступало.

В группе Тутберидзе занимаются, в частности, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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