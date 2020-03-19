Волейболисты "Локомотива" обыграли "Зенит" в первом полуфинальном матче Кубка CEV

ТАСС, 19 марта. Новосибирский "Локомотив" дома победил петербургский "Зенит" в первом полуфинальном матче Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV). Встреча прошла без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22) в пользу новосибирского клуба. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

В другом полуфинале должны были встретиться турецкий "Галатасарай" и итальянская "Модена", но матчи были отложены до 3 апреля из-за коронавируса. Встреча "Локомотива" и "Зенита" стала исключением, так как команды представляют одну страну.

Действующим победителем турнира является итальянский "Трентино".