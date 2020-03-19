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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса

До этого матчи проводились без зрителей
Описание
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 19 марта. Министерство спорта Турции после встречи с главами спортивных федераций приняло решение о приостановке первенств страны в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Будут приостановлены чемпионаты Турции по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. До этого матчи проводились без зрителей.

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Чемпионат Турции по футболу одним из последних в Европе приостановил соревнования. В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены, в частности, чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, России. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впервые коронавирус выявили в Турции 10 марта. Число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 191. По меньшей мере два человека умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования.

Теги
ТурцияОтмена соревнований из-за коронавируса
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