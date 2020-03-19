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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по сноуборду в параллельных дисциплинах находится в самоизоляции

Карантинный режим для них будет завершен примерно 24 марта
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© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах находятся в самоизоляции после возвращения из Германии, карантинный режим для них будет завершен примерно 24 марта. Об этом ТАСС в четверг рассказал старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Заключительные этапы Кубка мира по параллельным дисциплинам должны были пройти в Италии (10 марта) и Германии (14 марта), но были отменены. С 30 марта по 4 апреля в Красноярске должен был пройти чемпионат России, соревнования были перенесены на неопределенный срок. В среду Министерство спорта РФ рекомендовало отменить все спортивные соревнования на территории России с 21 марта вплоть до дальнейшего уведомления в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Сейчас все ребята сидят по домам, у них почти подходит к концу самоизоляция. По-моему, 24 марта уже точно должен завершиться необходимый период, - отметил Салагаев. - Спортсмены находятся в отпуске, сезон у нас уже завершен. Мы следили за ситуацией с чемпионатом России, как только было принято решение о его отмене, отпустили ребят полностью на отдых".

"После карантина ребята самостоятельно начнут готовиться к сезону, на середину мая у нас запланировано углубленное медицинское обследование. На конец мая запланирован первый сбор основной команды на леднике, тестирование инвентаря. Планировали, что этот сбор пройдет в Швейцарии, но сейчас это под вопросом", - рассказал собеседник агентства.

Лучшим из россиян в Кубке мира по итогам сезона стал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов, занявший третье место в общем зачете параллельных дисциплин. Четвертым в общем зачете стал прошлогодний победитель Кубка мира Андрей Соболев. У женщин россиянка Милена Быкова стала седьмой, дебютантка сборной Софья Надыршина заняла девятое место, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Наталья Соболева стала десятой.

В общей сложности в нынешнем сезоне были отменены пять этапов Кубка мира по параллельным дисциплинам. Московский этап соревнований, который должен был пройти 6 марта, отменили из-за отсутствия снега. Этап в немецком Винтерберге (14 марта) не смог состояться из-за теплой погоды, соревнования в итальянском Ливиньо (10 марта) отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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Зимние олимпийские виды спорта
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