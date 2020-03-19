Сноубордист Уайлд будет включен в состав сборной России на следующий сезон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд будет включен в состав национальной сборной на следующий сезон, спортсмен выполнил критерии отбора. Об этом ТАСС в четверг рассказал старший тренер сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах Денис Салагаев.

По итогам прошлого сезона Уайлд занял 17-е место в общем зачете Кубка мира, в зачете гигантского параллельного слалома спортсмен стал 13-м. В январе сноубордист занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла. С 30 марта по 4 апреля в Красноярске должен был пройти чемпионат России, который является отборочным турниром для попадания в национальную команды, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на неопределенный срок.

"Основной костяк сборной составят те, кто в этом сезоне занимал призовые места на этапах Кубка мира и [расположился высоко] в общем зачете. Плюс те, кто точечно где-то хорошо выступал. Проведем заседание тренерского штаба, обсудим кандидатуры, - сказал Салагаев. - Что касается Вика Уайлда, то он точно будет в сборной".

В нынешнем сезоне были отменены пять этапов Кубка мира по параллельным дисциплинам. Лучшим из россиян по итогам сезона стал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов, занявший третье место в общем зачете параллельных дисциплин, четвертым в общем зачете стал прошлогодний победитель Кубка мира Андрей Соболев. У женщин россиянка Милена Быкова стала седьмой, дебютантка сборной Софья Надыршина заняла девятое место, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Наталья Соболева стала десятой.

Уайлду 33 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.