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Зимние олимпийские виды спорта

Кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону должны стать известны к 6 апреля

Вице-президент СБР Валерий Польховский должен подготовить предложение по формированию тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21

ТАСС, 19 марта. Кандидаты на место в тренерском штабе сборной России по биатлону должны определиться к 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Согласно выписке из решения правления СБР от 19 марта, вице-президент СБР Валерий Польховский должен до 6 апреля подготовить предложение по формированию тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21 для утверждения правлением СБР.

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын. В завершившемся сезоне Кубка мира мужская и женская сборные России заняли места в первой пятерке Кубка наций, что позволит российской команде на каждую гонку следующего сезона выставлять по шесть спортсменов (максимальная квота).

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Зимние олимпийские виды спорта
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