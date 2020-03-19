Кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону должны стать известны к 6 апреля

ТАСС, 19 марта. Кандидаты на место в тренерском штабе сборной России по биатлону должны определиться к 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Российским биатлонистам не удалось выполнить задачи на Кубок мира

Сезон без чудес. Российским биатлонистам не удалось выполнить задачи на Кубок мира

Согласно выписке из решения правления СБР от 19 марта, вице-президент СБР Валерий Польховский должен до 6 апреля подготовить предложение по формированию тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21 для утверждения правлением СБР.

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын. В завершившемся сезоне Кубка мира мужская и женская сборные России заняли места в первой пятерке Кубка наций, что позволит российской команде на каждую гонку следующего сезона выставлять по шесть спортсменов (максимальная квота).