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Мировой футбол

Экс-нападающий ЦСКА Думбия готов вернуться в Россию после разрыва контракта со "Сьоном"

Ивуарийский форвард выступал за швейцарский клуб с лета 2019 года
Сейду Думбия EPA-EFE/Robin Townsend
Описание
Сейду Думбия
© EPA-EFE/Robin Townsend

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Швейцарский футбольный клуб "Сьон" расторг контракт с нападающим Сейду Думбия, ранее выступавшим за московский ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил агент 32-летнего ивуарийского форварда Жан-Бернар Бейтризон.

Ранее швейцарская газета Blick сообщила о том, что руководство клуба предложило игрокам подписать краткосрочные контракты с существенным понижением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Как утверждает издание, по условиям новых соглашений зарплата игроков "Сьона", которые согласятся на понижение, на время паузы в чемпионате составит 12 350 швейцарских франков (€11,7 тыс.).

"Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию", - сказал Бейтризон.

Форвард перешел в "Сьон" летом 2019 года на правах свободного агента, его предыдущим клубом была испанская "Жирона". В швейцарском клубе ивуарийский футболист принял участие в 15 матчах, забив пять мячей и отдав две голевые передачи.

Думбия выступал за ЦСКА с середины 2010 года по начало 2015-го, после чего перешел в итальянскую "Рому". В середине того же года клуб из Рима отдал нападающего в российскую команду в аренду на полгода. В общей сложности ивуариец провел в составе армейцев 150 матчей, забив 95 мячей и отдав 36 голевых передач. Он помог красно-синим трижды выиграть чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также завоевать два Кубка России (2010/11, 2012/13) и один Суперкубок России (2014).

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РоссияШвейцарияМировой футбол
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