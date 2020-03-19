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ММА

Российский боец Тайсумов покинул UFC

Его контракт с организацией завершился
Майрбек Тайсумов (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майрбек Тайсумов (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов покинул организацию. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца Суфьян Культрера.

"Контракт с UFC закончен, и мы изучаем предложения от других организаций, - сказал Культрера. - Но у нас остается опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы".

Тайсумов проиграл Диего Феррейре на турнире UFC в Абу-Даби осенью прошлого года. Он выступал в организации с 2014 года, одержал семь побед и потерпел два поражения. Всего на его счету 27 побед и шесть поражений.

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