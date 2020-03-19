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Формула-1

"Формула-1" не будет менять технический регламент в 2021 году

Это решение должно снизить финансовую нагрузку на команды, которые несут потери из-за отмены и переноса этапов текущего сезона

ТАСС, 19 марта. "Формула-1" не будет вносить изменения в технический регламент в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

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Этапы "Формулы-1" в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса

Данное решение было принято совместно руководством "Формулы-1", Международной автомобильной федерации (FIA) и представителями команд. Оно должно снизить финансовую нагрузку на команды, которые несут потери из-за отмены и переноса этапов текущего сезона.

Ранее из-за коронавируса был отменен этап "Формулы-1" в Австралии, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Монако.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.

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