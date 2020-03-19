Тарасенко вернется в строй после паузы в чемпионате НХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вернется в строй после перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и примет участие в матчах регулярного чемпионата. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.

"О том, что он полностью восстановился, может объявить только сам Владимир, клуб или врач команды. Но то, что он будет готов и планируется его участие даже в матчах регулярного чемпионата, - это точно. Никто не знает, насколько затянется пауза. Сейчас такая ситуация в мире, что предугадать невозможно, но Владимир будет играть", - сказал Дементьев.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса". Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 70 встречах.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 12 марта из-за пандемии коронавируса.