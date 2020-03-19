Тарасенко вернется в строй после паузы в чемпионате НХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вернется в строй после перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и примет участие в матчах регулярного чемпионата. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.
25 октября Тарасенко получил травму плеча в домашнем матче регулярного чемпионата с "Лос-Анджелесом" (5:2). Позднее он перенес операцию.
"О том, что он полностью восстановился, может объявить только сам Владимир, клуб или врач команды. Но то, что он будет готов и планируется его участие даже в матчах регулярного чемпионата, - это точно. Никто не знает, насколько затянется пауза. Сейчас такая ситуация в мире, что предугадать невозможно, но Владимир будет играть", - сказал Дементьев.
В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 встречах. Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса". Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 70 встречах.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 12 марта из-за пандемии коронавируса.