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НХЛ

Агент Мельничука заявил, что клубы НХЛ не проявляли интереса к вратарю

Контракт 21-летнего голкипера со СКА истекает 30 апреля
Алексей Мельничук Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алексей Мельничук
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Агент вратаря системы СКА Алексея Мельничука Алексей Дементьев опроверг слухи об интересе к голкиперу со стороны клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Дементьев рассказал ТАСС.

Контракт 21-летнего вратаря со СКА истекает 30 апреля нынешнего года.

"Чтобы стать голкипером команды НХЛ, нужно пройти огромный путь. Помимо него еще 50 человек его возраста хотят играть в НХЛ. Интереса из клубов Северной Америки к Алексею нет. Но в целом есть огромный интерес к российским вратарям, российская вратарская школа сейчас является одной из лучших в мире", - сказал Дементьев.

Мельничук принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал восемь побед при коэффициенте надежности 1,68 и проценте отраженных бросков 93,0. Четыре раза он уходил со льда без пропущенных шайб.

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