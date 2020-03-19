{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Дин Лижень рассказал, что его смутила быстрая игра Каруаны в партии турнира претендентов

Китайский гроссмейстер белыми фигурами обыграл американца
Дин Лижень Пресс-служба турнира претендентов
Описание
Дин Лижень
© Пресс-служба турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Китайский гроссмейстер Дин Лижень после победы над Фабиано Каруаной из США в третьем туре турнира претендентов отметил, что его соперник играл очень быстро, однако в какой-то момент допустил ошибку и попал в "странную" позицию. Об этом Дин Лижень рассказал журналистам.

На эту тему
Алексеенко и Непомнящий сыграли вничью в третьем туре шахматного турнира претендентов

Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл Каруану. После трех туров у Каруаны 1,5 очка, в активе Дин Лижэня 1 очко.

"Соперник играл очень быстро, в то время как у меня после дебюта было потрачено почти на час больше. Не знаю, где именно он допустил ошибку или что перепутал в подготовке. В итоге получилась очень странная позиция, и во время партии мое положение меня беспокоило, к тому же меня смутила быстрая игра противника, но в итоге мне все равно удалось победить", - сказал он.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Волейболист казанского "Зенита" Нгапет инфицирован коронавирусом
По словам гендиректора клуба Ильхама Рахматуллина, сейчас состояние у француза хорошее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС