Дин Лижень рассказал, что его смутила быстрая игра Каруаны в партии турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Китайский гроссмейстер Дин Лижень после победы над Фабиано Каруаной из США в третьем туре турнира претендентов отметил, что его соперник играл очень быстро, однако в какой-то момент допустил ошибку и попал в "странную" позицию. Об этом Дин Лижень рассказал журналистам.

Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл Каруану. После трех туров у Каруаны 1,5 очка, в активе Дин Лижэня 1 очко.

"Соперник играл очень быстро, в то время как у меня после дебюта было потрачено почти на час больше. Не знаю, где именно он допустил ошибку или что перепутал в подготовке. В итоге получилась очень странная позиция, и во время партии мое положение меня беспокоило, к тому же меня смутила быстрая игра противника, но в итоге мне все равно удалось победить", - сказал он.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.