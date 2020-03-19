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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Волейболист казанского "Зенита" Нгапет инфицирован коронавирусом

По словам гендиректора клуба Ильхама Рахматуллина, сейчас состояние у француза хорошее
Эрвин Нгапет EPA/GREGOR FISCHER
Описание
Эрвин Нгапет
© EPA/GREGOR FISCHER

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет госпитализирован с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин.

Во вторник сообщалось, что первый случай заражения был выявлен в Казани - у гражданина Франции, имя которого не называлось.

"Тест положительный, - сказал Рахматуллин. - Он приехал из Франции, ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали. Когда к вечеру температура не спадала, мы позвонили по горячей линии, его увезли в инфекционку".

"Сейчас состояние у него хорошее, рвется в бой. Тем не менее положенные две недели он должен лежать и выписаться с отрицательными тестами, он не успел ни с кем сконтактировать из команды", - добавил гендиректор "Зенита".

Нгапету 29 лет, он выступает за казанский клуб с 2018 года. До этого игрок выступал в российском "Кузбассе", французском "Туре" и итальянских "Кунео" и "Модене".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Теги
РоссияФранцияТатарстанОтмена соревнований из-за коронавируса
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