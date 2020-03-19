Грищук считает, что упустил победу над Ван Хао на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук считает, что был близок к победе в партии третьего тура турнира претендентов против китайца Ван Хао. Об этом он рассказал журналистам.

"Мне кажется, я был близок к победе, у меня был явный перевес. Я видел этот выпад конем на e4 за несколько ходов до того, как он был сделан в партии, но в тот момент этот трюк не проходил. Поэтому я совершенно про него забыл, а потом Ван Хао успел убрать короля и удар сработал", - сказал Грищук.

Ван Хао солидарен с мнением Грищука. "У меня была действительно тяжелая позиция. Мне повезло, что соперник находился в цейтноте", - отметил он.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.