Алекно: волейболист "Зенита" Нгапет находится под наблюдением врачей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет находится в Казани под наблюдением врачей. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер клуба Владимир Алекно.

"В данный момент Эрвин находится под наблюдением врачей. У нас есть доктор, он в курсе ситуации. Я пока ничего больше не могу сказать", - отметил Алекно.

Нгапету 29 лет, он выступает за казанский клуб с 2018 года. До этого игрок выступал в российском "Кузбассе", французском "Туре" и итальянских "Кунео" и "Модене".