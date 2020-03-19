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Влияние коронавируса на спорт

Боксерский бой между Джошуа и Пулевым отложен из-за коронавируса

Поединок должен был пройти 20 июня в Лондоне
Кубрат Пулев EPA/Lukas Schulze
Описание
Кубрат Пулев
© EPA/Lukas Schulze

ТАСС, 19 марта. Поединок между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым, который должен был пройти 20 июня в Лондоне, отложен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом телеканалу BTV в четверг сообщил болгарский боксер.

"Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то, что я к нему готов. Вероятно, что бой состоится позднее, ближе к концу года", - сказал Пулев.

Поединок должен был пройти за пояс в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Бой 38-летнего Пулева с Джошуа мог состояться раньше, но болгарин получил травму плеча.

Джошуа 8 декабря 2019 года вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF, победив в повторном поединке американца Энди Руиса по очкам.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Теги
БолгарияВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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