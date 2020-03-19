Клуб НХЛ "Оттава" не будет сообщать имя игрока, заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" не станет сообщать имя игрока команды, который был заражен коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Оттавы".

Ранее клуб подтвердил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. По информации портала "Бизнес-онлайн", этим хоккеистом является российский защитник Никита Зайцев.

"В соответствии с законом о конфиденциальности провинции Онтарио, а также из уважения к нашим игрокам и персоналу мы не станем раскрывать персональную медицинскую информацию", - сообщили в пресс-службе.

12 марта НХЛ объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата. Количество заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 700.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.