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Влияние коронавируса на спорт

Клуб НХЛ "Оттава" не будет сообщать имя игрока, заразившегося коронавирусом

Ранее портал "Бизнес-онлайн" передавал, что этим хоккеистом является российский защитник Никита Зайцев

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" не станет сообщать имя игрока команды, который был заражен коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Оттавы".

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Ранее клуб подтвердил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. По информации портала "Бизнес-онлайн", этим хоккеистом является российский защитник Никита Зайцев.

"В соответствии с законом о конфиденциальности провинции Онтарио, а также из уважения к нашим игрокам и персоналу мы не станем раскрывать персональную медицинскую информацию", - сообщили в пресс-службе.

12 марта НХЛ объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата. Количество заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 700.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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