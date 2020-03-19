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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: Пеле находится в изоляции, чтобы избежать коронавируса

79-летний трехкратный чемпион мира по футболу соблюдает карантин в своем доме в Сан-Паулу

ТАСС, 19 марта. Бывший бразильский футболист Пеле находится в изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета A Bola.

По информации источника, 79-летний Пеле входит в зону риска заболевания, поэтому соблюдает карантин в своем доме в бразильском городе Сан-Паулу.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.

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БразилияПелеВлияние коронавируса на спорт
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