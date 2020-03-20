Три представителя клуба НБА "Филадельфия" заражены коронавирусом

ТАСС, 20 марта. Три представителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена членов организации не сообщаются. 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист "Юты" Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока "Юты" Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройта" Кристиана Вуда и четырех игроков "Бруклина", среди которых значится форвард Кевин Дюрант.

"Руководство "Филадельфии" после консультации с экспертами и лигой приняло решение провести тестирование игроков, тренеров и персонала команды на коронавирус. Три результата оказались положительными, остальные - отрицательными. Вся информация была направлена в органы здравоохранения, зараженные переведены на карантин и находятся под наблюдением медицинского персонала. Здоровье наших игроков, сотрудников и болельщиков имеет первостепенное значение, поэтому организация продолжает следовать рекомендациям", - сказано в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 - в штате Вашингтон, 20 - в штате Нью-Йорк и 16 - в штате Калифорния.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.