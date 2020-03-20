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Два баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" инфицированы коронавирусом

Клуб стал четвертым в НБА, объявившим о случаях заражения
Леброн Джеймс AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 20 марта. Два игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" заражены коронавирусом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шамс Чарания.

По информации источника, результаты тестов двух баскетболистов оказались положительными. Проверка проходила в среду. Некоторые игроки не были на тестировании, их осмотрят в пятницу.

Ранее "Филадельфия" сообщила о наличии коронавируса у трех представителей организации. 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован. Им оказался баскетболист "Юты" Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока "Юты" Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройта" Кристиана Вуда и четырех игроков "Бруклина", среди которых значится форвард Кевин Дюрант.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 - в штате Вашингтон, 20 - в штате Нью-Йорк и 16 - в штате Калифорния.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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