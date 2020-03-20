Клуб НБА "Бостон" подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков команды

ТАСС, 20 марта. Тест на коронавирус игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус центрового "Юты" Руди Гобера. На сегодняшний день известно о заражении в нескольких клубах лиги. Среди них значатся "Юта", "Детройт", "Бруклин", "Филадельфия" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Мы получили информацию о том, что результат теста на коронавирус баскетболиста команды дал положительный результат. Игрок в течение нескольких дней находился на карантине под наблюдением медицинского персонала, на данный момент никаких симптомов заболевания у него не обнаружено. Руководство ожидает остальных результатов тестирования. Здоровье и безопасности каждого члена нашей организации имеют первостепенное значение, "Бостон" продолжит тесно сотрудничать с органами здравоохранения для решения ситуации", - сказано в сообщении.

Домашней ареной "Бостона" является TD Garden. Команда делит стадион с одноименным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Руководство команды НХЛ еще не отреагировало на ситуацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 - в штате Вашингтон, 20 - в штате Нью-Йорк и 16 - в штате Калифорния.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.