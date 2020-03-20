Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Олимпийский огонь был благополучно доставлен в пятницу из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году. О прибытии специального лайнера на военную базу Мацусима Сил самообороны Японии сообщило агентство Киодо.

Самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось. По данным японского телеканала Ти-би-эс, начало церемонии встречи олимпийского огня может задержаться из-за сильного ветра, который нарушил движение транспорта в регионе.

В ней должны принять участие в том числе трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида. Изначально предполагалось, что прославленные спортсмены лично привезут священный, как его называют в Японии, огонь из Греции. Однако пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в церемонию передачи огня, которая в четверг прошла на знаменитом афинском стадионе "Панатинаикос" при пустых трибунах.

Эстафета на японской территории должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции. В то же время правительство страны, как и власти столицы, придерживается позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований. Японская сторона выступает категорически против отмены, переноса и даже проведения Игр без зрителей.

В Японии к настоящему моменту выявлено свыше 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). Больше всего (157) - в префектуре Хоккайдо. Однако в последние дни динамика распространения инфекции там резко снизилась, новые случаи заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в Японии составляет 40.