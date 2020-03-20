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Влияние коронавируса на спорт

Игроков юношеской команды "Рубина" поместили под домашний карантин

Футболисты юношеской команды "Рубина" летели в одном самолете с гражданином Франции, у которого был обнаружен коронавирус

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб команды Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) казанского "Рубина" помещены под домашний карантин после сдачи анализов для тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

"После матча Юношеской футбольной лиги 11 марта наша команда летела из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из Республиканской инфекционной больницы, куда был доставлен гражданин Франции - первый зараженный коронавирусом в Татарстане, который летел одним рейсом с юношеской командой. В связи с этим у наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Ждем результаты теста", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Рубина".

"Естественно, нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом", - отметили в казанском клубе.

При этом в пресс-службе "Рубина" отметили, что игроки команды ЮФЛ не контактировали с футболистами и тренерским штабом основной команды, которая выступает в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

19 марта стало известно, что анализы для теста на коронавирус сдал французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет. Игрок почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. 

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Влияние коронавируса на спорт
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