СМИ: президент Ла Лиги призвал клубы возобновить тренировки

ТАСС, 20 марта. Президент высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас призвал клубы возобновить тренировки, соблюдая все меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, Тебас провел видеоконференцию с представителями клубов, во время которой обсудил проведение оставшейся части сезона. Испанский чемпионат был приостановлен 12 марта, к этому моменту команды провели по 27 матчей. Лидером является "Барселона", которая набрала 58 очков, вторым идет мадридский "Реал" (56).

Сообщается, что предполагаемой датой возобновления чемпионата может стать 23 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.