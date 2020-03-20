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Влияние коронавируса на спорт

Действующий победитель КМ по хоккею с мячом "Болльнес" расторг контракты со всеми игроками

Данное решение было принято в связи с неопределенностью, возникшей из-за ситуации с коронавирусом и финансовой стабильностью клуба

ТАСС, 20 марта. Шведский клуб "Болльнес", который является действующим обладателем Кубка мира по хоккею с мячом, объявил о расторжении контрактов со всеми игроками на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба команды.

13 октября в финале клубного Кубка мира "Болльнес" оказался сильнее хабаровского "СКА-Нефтяника", победив со счетом 5:2. До этого шведская команда становилась победителем турнира в 2005 году.

"Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и нарастающей неопределенности, которая царит в обществе в целом и в доходах спонсоров в частности, принято решение расторгнуть все контракты с игроками на сезон-2020/21", - говорится в заявлении клуба.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда многие из наших партнеров испытывают серьезные проблемы, - заявил председатель правления "Болльнеса" Маркус Нигрен. - У нас был трудный с финансовой точки зрения сезон, в котором доходы не соответствовали ожиданиям и бюджету. Невероятно печально принимать такое решение, но мы не видим другого выхода, потому что не знаем, какие средства у нас появятся в будущем".

"Болльнес" основан в 1895 году. Он является семикратным чемпионом Швеции, двукратным победителем национального кубка, а также победителем Кубка чемпионов 2014 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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