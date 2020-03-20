ФК "Тамбов" может сократить на треть зарплату игроков от прописанной в контрактах

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

Розыгрыш чемпионата приостановлен с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. "Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

"Валютных контрактов у нас нет, мы скромные ребята, - сказала Коновалова. - Сейчас в лиге идет обсуждение, что с этим делать, что делать с контрактами, которые истекают после планировавшегося завершения чемпионата. Будем пересматривать их как минимум до конца чемпионата".

"Трудовым кодексом в таких ситуациях предусмотрено сокращение заработной платы до двух третей. Будет больше или меньше - будем разговаривать с футболистами и подписывать соглашения. Пока это обсуждается, такой сценарий возможен. У нас бюджетное финансирование и не играть чемпионат, при этом платя зарплату, всем понятно, что это трудно", - добавила гендиректор "Тамбова".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.