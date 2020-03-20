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Влияние коронавируса на спорт

"Урал" будет выполнять контрактные обязательства перед футболистами в рублях

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля
Футболисты "Урала" Егор Алееев/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Егор Алееев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" будет исполнять все контрактные обязательства перед футболистами в рублях, не устанавливая фиксированный курс. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля. В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

"У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг - освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче", - отметил президент "Урала".

В четверг из-за потери денег швейцарский "Сьон" расторг контракт с бывшим нападающим ЦСКА Сейду Думбия. "Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях", - сказал Иванов.

Из-за пандемии коронавируса Российская премьер-лига (РПЛ) будет находиться на паузе как минимум до 10 апреля. После 22 туров "Урал" набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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